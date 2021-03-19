Опытные 👨🔧 мастера🛠 ремонтируют холодильники 🏠 на дому в Москве, приезжаем 🚙 быстро, у нас низкие 💰 цены и гарантия 1 год.
Работаем в Москве и Московской области.
Мастера возят с собой оригинальные запчасти и все необходимые инструменты. Это позволяет успешно починить 9 из 10 холодильников в день обращения.
Мы ремонтируем все марки и модели холодильников на дому. Мастер приедет в оговоренное время и проведёт диагностику. Поле диагностики мастер озвучит причину поломки холодильника, как будет проходить ремонт, определит стоимость работы и деталей. Выполнит ремонт холодильника или морозилки, продемонстрирует его работоспособность. Расскажет как правильно пользоваться холодильником, чтобы он прослужил вам долгие годы. На выполненные работы предоставит гарантию — от 6 месяцев до 1 года.
Звоните, проконсультируем! В 40% случаев проблему можно решить проконсультировавшись с мастером по телефону.
Мы за честный сервис! Мы не пытаемся «найти» проблемы, которых не существует.Мы не предлагаем ремонтировать холодильники если это не целесообразно или «не на долго». Не навязываем лишних услуг!
Как мы ремонтируем холодильники
Для оперативного ремонта холодильников на дому мастера приезжают к вам на автомобиле, в багажнике которого есть все необходимые инструменты и новые оригинальные запчасти.
Опыт наших мастеров позволяет, проводить срочный ремонт холодильников на дому, чтобы вы могли использовать их по назначению, как можно быстрее.
Как правило ремонт осуществляется быстро и не занимает более 2х часов. Мастер сам выдвинет холодильник, если это потребуется и поставит его не место после ремонта.
Мы ремонтируем бытовые холодильники и морозилки, встроенные холодильники. Промышленные и коммерческие холодильники, Холодильные и морозильные витрины и лари. А также стиральные машины.
Мастера выезжают на дом в Москве и Московской области. Мастер может приехать к вам в квартиру на дачу или в офис. Работаем с юридическими и физическими лицами. Наши услуги можно оплатить наличными или безналичным переводом. Выдаём чек и гарантию.
Типовые неисправности холодильника
- Образование «снежной шубы» и наледи. Причиной может быть утечка фреона, поломка термостата или неплотный прижим уплотнителя к стенкам изделия. Проблемы решаются путем замены неисправных деталей, а также установкой новой уплотнительной резины;
- Не выключается. Вышел из строя блок управления компрессором, это может быть термостат, датчик или модуль управления. Чтобы починить холодильник нужно заменить их. Еще причиной может быть утечка фреона.
- Не включается. Вышел из строя термостат, датчик или модуль управления. Также мог сломаться мотор-компрессор.
- Сильный шум, дребезжание, вибрация. Износился мотор-компрессор, неисправность вентилятора испарителя или вентилятор охлаждения компресора.
- Кратковременное включение (на несколько секунд). Сломался мотор-компрессор или нарушена работа пускозащитного реле. Необходима замена.
- Перемораживание продуктов в холодильной/морозильной камере. Стать причиной могут неисправности терморегулятора, воздушного датчика, дифростера, датчика оттайки или плавкого термопредохранителя иногда соленоидного клапана;
- Не достаточно холода. Может быть 2 причины. Утечка хладагента (фреона) Или неисправность ситемы NO Frost.
Наши цены
|Диагностика холодильника на дому
|Цена
|Вызов мастера по ремонту холодильников
|бесплатно
|Диагностика неисправности холодильника при последующем ремонте
|бесплатно
|Диагностика в случае отказа от ремонта для бытовых холодильников
|500 — 1000 руб.
|Линейный ремонт домашнего холодильника
|Цена
|Ремонт или замена датчика температуры испарителя
|750-1100 руб.
|Ремонт или замена воздушного датчика температуры
|950-1500 руб.
|Ремонт или замена вентилятора охлаждения компрессора
|950-1500 руб.
|Ремонт или замена пускозащитного реле
|950-1500 руб.
|Ремонт или замена тэн поддона оттайки
|1100-1600 руб.
|Ремонт или замена механического термостата
|1150-1700 руб.
|Ремонт или замена силового реле мотора, компрессора
|1250-1900 руб.
|Ремонт или замена тэн оттайки no frost
|1350-2100 руб.
|Ремонт или замена терморегулятора
|1800-2600 руб.
|Капитальный ремонт бытового холодильника
|Цена
|Пайка трубок холодильника медь + медь
|250-500 руб.
|Замена фильтра осушителя газовой системы
|650-1100 руб.
|Дозаправка фреона в газовую систему
|700-1200 руб.
|Ремонт прокола испарителя газовой системы
|1250-2100 руб.
|Полная замена или заправка хладогента (фреона)
|1350-2300 руб.
|Ремонт или замена испарителя
|1650-2600 руб.
|Замена мотора, компрессора, двигателя
|1950-3200 руб.
|Устранение утечки фреона, хладогента внутри шкафа
|2450-3900 руб.
|Индивидуальное изменение трубопровода системы
|2600-4800 руб.
Гарантия на ремонт и запчасти
Гарантия на выполненный ремонт холодильника от 6 месяцев до 1 года.На замену компрессора 12 мес. На замену термостат, датчика, вентилятора 6 мес.
Точную стоимость ремонта Вы можете узнать, позвонив нам по телефону. Сообщите мастеру марку, модель холодильника год выпуска его неисправность.
Или пришлите фотографии холодильника и симптомы неисправности нам на WhatsApp
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Ремонтируем все популярные марки и модели холодильников
Атлант, Позис, Бирюса, Норд, Саратов, AEG, Ariston, Bosch, Candy, Electrolux, Indesit, LG, Liebherr, Samsung, Sharp, Stinol, Siemens, Vestfrost и другие.