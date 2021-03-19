Как мы ремонтируем холодильники

Для оперативного ремонта холодильников на дому мастера приезжают к вам на автомобиле, в багажнике которого есть все необходимые инструменты и новые оригинальные запчасти.

Опыт наших мастеров позволяет, проводить срочный ремонт холодильников на дому, чтобы вы могли использовать их по назначению, как можно быстрее.

Как правило ремонт осуществляется быстро и не занимает более 2х часов. Мастер сам выдвинет холодильник, если это потребуется и поставит его не место после ремонта.

Мы ремонтируем бытовые холодильники и морозилки, встроенные холодильники. Промышленные и коммерческие холодильники, Холодильные и морозильные витрины и лари. А также стиральные машины.

Мастера выезжают на дом в Москве и Московской области. Мастер может приехать к вам в квартиру на дачу или в офис. Работаем с юридическими и физическими лицами. Наши услуги можно оплатить наличными или безналичным переводом. Выдаём чек и гарантию.